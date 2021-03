COVID-19 : 463 nouveaux cas, la plupart des effets secondaires du vaccin déclarés sont des symptômes bénins

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients additionnels affectés par le COVID-19 s’est élevé à 463, restant ainsi au-dessus de la barre des 400 pour la troisième journée de suite. 441 d’entre eux l’ont attrapé dans le pays et 22 à l’étranger. Ainsi, la Corée du Sud compte un total de 97 757 cas confirmés, dont 7 393 importés, depuis le début de la pandémie.Côté vaccination, 17 501 nouveaux individus se sont fait injecter la première dose du sérum, pour un total de 659 475. Parmi eux, 9 607 ont déclaré avoir subi des effets secondaires, mais la plupart présentaient des symptômes bénins tels que la migraine, la fièvre, des frissons ou des douleurs musculaires. Ce week-end débute l’injection de la 2e dose du vaccin Pfizer.D’autre part, l’Agence européenne de médicament (EMA) a jugé que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportaient sur ses possibles risques. D’après des agences de presses étrangères dont Reuters, AP et AFP, le régulateur européen est parvenu à cette conclusion à l’issue d’une réunion provisoire de son comité de sécurité, qui a qualifié le produit de « sûr et efficace ». Cependant, l’EMA n’a pas exclu définitivement l’existence d’un lien entre la formation de caillots sanguins et le vaccin. Plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne et l’Italie, ont suspendu l’inoculation de ce sérum à titre préventif suite à la déclaration de la formation de caillots sanguins chez une partie des individus qui l’ont reçu.