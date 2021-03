Le département d’Etat se félicite de la « tournée réussie » de Blinken en Corée du Sud et au Japon

Photo : YONHAP News

Le vice-secrétaire d’Etat adjoint pour la Corée et le Japon s’est réjoui du déplacement « réussie » de son patron Antony Blinken à Séoul et à Tokyo. Une visite qui s’est achevée hier.Marc Knapper, qui a accompagné ce dernier dans cette tournée, en a fait part lors d’un point de presse tenu en visioconférence, en expliquant que les interlocuteurs avaient mené des discussions très intensives sur l’ensemble des défis auxquels leurs pays font face, notamment les programmes nucléaire et balistique nord-coréens et les mouvements musclés de la Chine en mer de Chine méridionale.Interrogé sur la raison pour laquelle l’empire du Milieu ne figure pas dans la déclaration conjointe avec la Corée du Sud, contrairement à celle adoptée avec le Japon, le diplomate s’est contenté de répondre que ces documents, rédigés à l’issue des négociations, reflétaient les priorités et les points de vue différents de chaque partie.Enfin, d’après cet officiel, le chef de la diplomatie américaine a souligné à Séoul comme à Tokyo qu’une coopération trilatérale plus étendue rendrait les trois alliés plus forts.