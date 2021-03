Spéculation foncière : l’équipe interministérielle dévoile le résultat de sa 2e enquête

Photo : YONHAP News

L’équipe interministérielle chargée d’investir sur les soupçons de spéculation foncière portant sur le développement des villes nouvelles de 3e génération doit rendre public, cet après-midi, le résultat de sa deuxième investigation. Celle-ci porte sur quelque 6 500 fonctionnaires des municipalités concernés et 2 200 employées des entreprises publiques situées en province.La semaine dernière, l’équipe avait annoncé avoir détecté 20 cas suspects parmi les employés de la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH). Les villes de Gwangmyeong et de Siheung, toutes deux désignées pour accueillir une ville nouvelle, ont identifié au total 14 employés qui ont acquis des terrains concernés.La Cheongwadae projette, elle aussi, de dévoiler, cet après-midi le résultat de son investigation effectuée vis-à-vis de ses employés de rang inférieur.