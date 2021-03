Sung Kim : Washington accorde une grande importance à l’avis de Séoul pour sa politique nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le représentant nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk et le secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Asie du Nord et le Pacifique par intérim Sung Kim se sont entretenus aujourd’hui sur l’ensemble des sujets portant sur la dénucléarisation de la péninsule.A l’issue de leur réunion, Noh Kyu-duk a souligné que l’installation de la paix dans la péninsule était la priorité de la politique diplomatique et sécuritaire du gouvernement sud-coréen, en souhaitant que les deux alliés puissent trouver des stratégies en commun vis-à-vis de Pyongyang au niveau de travail, comme convenu lors des pourparlers entre les chefs de la diplomatie et de la sécurité des deux pays tenus entre mercredi et jeudi à Séoul.Sung Kim était sur la même longueur d’onde que son interlocuteur sud-coréen. Il a réaffirmé que l’administration Biden accordait une très grande importance à l’avis de Séoul. Dans la foulée, il a proposé de suivre des discussions productives jusqu’à ce que Washington achève son examen sur sa politique vis-à-vis du régime de Kim Jong-un.Ce diplomate américain d’origine sud-coréenne, spécialiste des questions nord-coréennes, s’est rendu dans le pays du Matin clair avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Ce dernier s’est envolé, hier, vers l’Alaska pour assister à une réunion de haut niveau avec la Chine, mais l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud reste à Séoul pour poursuivre des discussions avec les autorités sud-coréennes.