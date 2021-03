Photo : YONHAP News

La semaine se termine sur une note morose à Yeouido, la place financière sud-coréenne. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, a passé l'ensemble de la séance dans le rouge. Il cède 0,86 % à 3 039,53 points. Le Kosdaq, quant à lui, est repassé dans le vert en début d'après-midi pour clôturer à 952,11 points (+0,24 %).Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 347,84 wons (+2,66 wons) et le dollar américain 1 130,6 wons (+6,9 wons).