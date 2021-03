COVID-19 : le dépistage obligatoire pour les travailleurs étrangers à Séoul sur la sellette

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a émis, mercredi, un ordre administratif de même nature que celui publié le 8 mars par la province de Gyeonggi, dans le but de renforcer la prévention face à la propagation des variants du COVID-19 hors des frontières. Le dispositif a pour cible toute entreprise embauchant un travailleur étranger ou plus. Dans ce cas, l’employeur et ses employés étrangers doivent se faire dépister entre le 17 et le 31 mars, sous peine d’une amende.Cette initiative a suscité une vive polémique. L’ambassadeur du Royaume-Uni à Séoul a posté hier sur son fil Twitter un message dénonçant une mesure « injuste, excessive et inefficace ». Dans la foulée, Simon Smith a fait savoir qu’il avait saisi la Commission nationale des droits de l’Homme de Corée.Les associations civiques sud-coréennes sont également nombreuses à protester contre ce décret controversé. Par ailleurs, l’université nationale de Séoul a publié un communiqué de presse en appelant celle-ci à retirer son ordre administratif qui porte atteinte aux droits de l’Homme.Le gouvernement a expliqué aujourd’hui qu’il ne s’agissait pas de discriminer les étrangers mais de les encourager à se faire dépister, cela d’autant plus qu’ils ont un accès plus difficile aux informations nécessaires que les sud-Coréens à cause de la barrière linguistique. Il a évoqué aussi une forte hausse de nouveaux cas de contamination chez les étrangers.La municipalité de Séoul a tenu le même argument. Selon lui, la part des étrangers parmi les testés positifs au virus à Séoul entre janvier et mars a grimpé jusqu’à 6,3 %, contre 2,2 % entre novembre et décembre 2020. Selon elle, il s’agit d’assurer la santé et la sécurité de chaque individu et de toute la communauté, et aucunement d’une mesure discriminatoire.Finalement, la Commission nationale des droits de l’Homme de Corée a décidé se pencher sur ce dossier, ce à deux jours de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale qui sera célébrée le 21 mars. Elle a promis de se prononcer rapidement sur le caractère discriminatoire de la mesure qui risque d’alimenter une opinion négative envers les étrangers.