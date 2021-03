Spéculation foncière : 28 nouveaux cas suspects identifiés parmi les fonctionnaires et employés d’entreprises publiques

Photo : YONHAP News

28 nouveaux fonctionnaires et employés d’entreprises publiques ayant mené des transactions foncières dans les zones désignées pour accueillir les villes nouvelles de 3e génération ont été identifiés. Le gouvernement ne tardera pas à ouvrir une enquête sur 23 d’entre eux.C’est ce qu’on apprend du résultat de la deuxième investigation, publié cet après-midi par l’équipe interministérielle chargée d’investiguer sur les soupçons de spéculation immobilière de la part d’agents publics. 8 780 employés des collectivités locales concernées et des compagnies publiques situées en province en ont fait l’objet.Selon l’exécutif, les achats de logements près des zones sélectionnées pour le développement des villes nouvelles effectués par 237 individus examinés ont également été recensés. Il transmettra leur dossier à la cellule spéciale d’enquête pour savoir s’il s’agit de transactions spéculatives.L’administration projette également de faire parvenir à cette entité la liste des 127 personnes qui, faisant l’objet de la dernière investigation, n’avaient pas consenti à fournir leurs données privées relatives à leurs actifs immobiliers. Et d’ajouter que l'enquête sur les conjoints et les parents ou les enfants des employés des établissements publics auront lieu en même temps.