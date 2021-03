COVID-19 : le dépistage n’est plus obligatoire pour les travailleurs étrangers à Séoul

Photo : YONHAP News

Après la province de Gyeonggi, c’est au tour de la ville de Séoul de revenir sur sa décision.Cette dernière, rappelons-le, avait émis mercredi un ordre administratif : dépistage obligatoire pour les travailleurs étrangers. Et ce dans le but de renforcer la prévention face à la propagation des variants du COVID-19.Cette initiative jugée discriminatoire a suscité une vive polémique, non seulement auprès de la communauté étrangère de la capitale, mais aussi des associations civiques sud-coréennes.Résultat : la municipalité de Séoul a fini par faire marche arrière. A travers un communiqué de presse, elle vient d’annoncer qu’elle modifiait cet ordre administratif. Désormais, seuls ceux employés dans des lieux de travail « à haut risque » sont conseillés de subir un test.