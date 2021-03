Suh Wook échange avec les EAU sur la coopération en matière de défense et d’armement

Photo : YONHAP News

En voyage aux Emirats arabes unis (EAU), le ministre sud-coréen de la Défense a pris part hier à une réunion de haut niveau entre les deux pays.L’occasion pour Suh Wook d’échanger avec les principaux dirigeants de l’armée émiratie. Parmi eux, son homologue Mohammad Ahmed Al Bowardi et le chef d’état-major des armées Hamad Mohammed Thani Al Rumeithi. Au menu des discussions : la situation sécuritaire dans leurs pays et la coopération bilatérale en matière de défense et d’armement.Le ministère sud-coréen de la Défense estime que ce déplacement de son patron a permis de renforcer la confiance entre les autorités de défense des deux nations. Il s’attend en même temps à ce que sa visite contribue, de manière substantielle, au développement de la collaboration entre le pays du Matin clair et son premier partenaire de coopération au Moyen-Orient.