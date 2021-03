La Corée du Nord appelle Cuba, le Vietnam et le Laos à la solidarité contre l'impérialisme

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen a adressé des messages verbaux aux dirigeants de Cuba, du Vietnam et du Laos en vue de tisser la solidarité entre les pays socialistes. C’est ce qu’a rapporté ce matin l'agence de presse nord-coréenne KCNA.Dans ces messages, Kim Jong-un a fait part de la position de son pays concernant la défense militaire et ses relations avec Séoul et Washington, concrétisée lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs qui s’est tenu en janvier dernier.S'adressant au premier secrétaire du Parti communiste cubain Raul Castro, l’homme fort de Pyongyang a souligné la volonté de son régime de développer la coopération stratégique avec Cuba et d’intensifier la lutte contre l’impérialisme.Au président vietnamien Nguyen Phu Trong, Kim a affirmé notamment son projet de développer l’alliance traditionnelle avec le Vietnam tout en continuant de s’efforcer pour que vainque le socialisme. Il a fait part de la même intention d’intensifier les relations fraternelles au Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith.Faire parvenir un message aux pays autres que la Chine pour annoncer le résultat de son congrès est une démarche politique sans précédent du royaume ermite. Elle ferait partie de sa nouvelle stratégie pour le renforcement des liens avec les Etats communistes.Face à l’augmentation de la pression de l’administration Biden, Pyongyang semble chercher à sortir de l’isolement diplomatique en tendant la main à ses alliés.