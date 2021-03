Le CDH condamne de nouveau les violations des droits humains en Corée du Nord

Photo : Getty Images Bank

Comme on s’y attendait, et pour la 19e année consécutive, les 47 Etats membres du Conseil des droits de l’Homme de l’Onu (CDH) à Genève ont adopté hier une nouvelle résolution condamnant les violations des droits humains en Corée du Nord.Le texte, approuvé par consensus sans vote, dénonce vivement les violations graves, systématiques et généralisées de ces droits commises depuis longtemps dans le nord de la péninsule. Il appelle en même temps le régime de Kim Jong-un à coopérer avec la communauté internationale, en particulier avec les Nations unies, pour lutter contre la pandémie de COVID-19.La résolution fait également état de l’inquiétude à l’égard de la situation des prisonniers de guerre sud-coréens toujours détenus au nord du 38e parallèle et de leurs descendants.Cette année encore, comme en 2020 et en 2019, la Corée du Sud n’a pas rejoint les pays qui l’ont parrainée pour se contenter d’approuver son adoption. Quant aux Etats-Unis qui ont réintégré en février le Conseil onusien, ils figuraient cette fois sur la liste des nations l’ayant proposée. L’administration Trump avait claqué la porte de l’organe en 2018.Comme à l’accoutumée, le représentant nord-coréen auprès de l'Onu à Genève, Han Tae-song, a réagi fortement à la nouvelle résolution, martelant que son pays la refuse.