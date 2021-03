COVID-19 : livraison de 500 000 doses du vaccin Pfizer pour les 75 ans et plus

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien des contaminations au COVID-19 a de nouveau dépassé 400 en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, 411 cas ont été nouvellement recensés, dont 17 importés. Le nombre de sud-Coréens ayant reçu une première dose de vaccin a pour sa part franchi le seuil de 700 000.Et à une semaine avant le début de la vaccination pour les individus âgés de 75 ans et plus, 500 000 doses du sérum de Pfizer permettant d'inoculer 250 000 personnes, destinées à cette tranche d’âge, sont arrivées ce matin à l'aéroport d'Incheon. Elles seront acheminées directement vers 22 centres de vaccination dispersés sur tout le territoire sans passer par les centres logistiques.La Corée du Sud a commandé auprès du géant pharmaceutique américain une quantité de vaccins pour 13 millions de personnes via un contrat d’approvisionnement direct. Une nouvelle livraison de 500 000 doses est attendue avant la fin du mois, et une autre pour 3 millions de personnes entre avril et juin.Le gouvernement prévoit de mettre en place 254 nouveaux centres de vaccination d’ici juillet prochain, dont 162 ouvriront leurs portes en avril. Parmi les 3,64 millions de citoyens âgés de 75 ans et plus, il identifie en ce moment ceux qui souhaitent se faire vacciner.Les volontaires doivent remettre un formulaire de consentement à la mairie. Des fonctionnaires et chefs de village ou représentants de complexes d’appartements se déplacement également chez les habitants pour recueillir leur avis.Une fois la liste confirmée, les collectivités locales contacteront les riverains pour fixer le rendez-vous de la vaccination. Les autorités sanitaires envisagent des moyens alternatifs pour ceux qui vivent dans des villages montagneux et insulaires isolés.