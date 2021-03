Le gouverneur de la BOK prévoit une croissance supérieure à 3 % cette année

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a estimé que le taux de croissance économique de la Corée du Sud s’établirait cette année au-dessus de 3 %, le chiffre avancé en début d’année. C’est ce qu’il a annoncé aujourd’hui dans un document sur les enjeux d’actualité.Selon Lee Ju-yeol, les Etats-Unis ont confirmé leur plan massif de relance économique et ont pris de l’avance sur la campagne de vaccination anti-COVID. En profitant de cette atmosphère favorable, l’économie sud-coréenne verra donc ses exportations et les investissements dans ses usines et équipements s’accroître.Toutefois, la reprise économique dépendra fortement de la situation épidémique et de la distribution des vaccins. L’évolution du marché des semi-conducteurs et la guerre commerciale sino-américaine constituent également des éléments auxquels il faut rester attentif.Par ailleurs, le numéro un de la BOK a balayé les soucis autour de l’inflation. D’après lui, les prix à la consommation ont progressé, mais resteraient en dessous de 2 %, l’objectif fixé pour la stabilisation des prix. Avec le recul de la crise sanitaire, la demande pourrait s’accroître et faire monter les prix, mais cette situation ne serait que temporaire.Enfin, Lee a précisé qu'étant donné que l’économie du pays du Matin clair n’était pas encore remise sur les rails, les politiques monétaires actuelles se poursuivraient et le taux directeur ne serait donc pas relevé dans l'immédiat.