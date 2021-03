Coupe du monde d’escrime : les épéistes sud-coréennes remporte l’argent

Photo : YONHAP News

L’équipe de Corée du Sud d'épée dames est montée sur la deuxième marche du podium à la Coupe du monde organisée par la Fédération internationale d'escrime (FIE) à Kazan, en Russie. Il s’agit de la première compétition internationale depuis mars 2020, à partir de quand tous les concours ont été suspendus dans le sillage de la pandémie de COVID-19.Les escrimeuses du pays du Matin clair se sont inclinées contre leur rivales polonaises 24 à 45 en finale. Malgré cette défaite, elles se sont classées numéro 4 mondial, leur assurant un ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo en juillet prochain.Dans l’épreuve individuelle dames, Choi In-jeong et Kang Young-mi ont décroché respectivement la médaille d’or et celle de bronze.La formation masculine, quant à elle, a terminé à la sixième place mais participera tout de même aux JO parce qu’elle est en tête du classement de la région Asie-Océanie.La Corée du Sud est également qualifiée pour l’événement sportif au Japon dans les épreuves de sabre par équipes dames et hommes. En fleuret, elle a obtenu son billet uniquement pour les matches individuels.