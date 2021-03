JCS : la Corée du Nord tire 2 missiles de croisière présumés depuis Onchon

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré dimanche matin deux missiles de croisière présumés depuis les environs d’Onchon, près de la mer Jaune, et l’analyse est en cours pour connaître leur nature exacte. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Un haut responsable de l’administration de Joe Biden a confirmé cette information et annoncé que l’armée américaine maintenait toujours sa posture de préparation.Les autorités militaires des deux alliés estiment pourtant que ces lancements ne constituent pas une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, puisqu’il ne s’agit pas de missiles balistiques.Interrogé à ce sujet par les journalistes, le président des Etats-Unis a qualifié cette situation d’« habituelle », selon le Pentagone. Joe Biden a ainsi constaté que « les choses n’avaient pas beaucoup changé ». Un haut responsable de son équipe a lui aussi parlé de « tests de routine ».Séoul et Washington n’ont pas fait cette annonce le jour même des tirs nord-coréens, même s’ils les ont détectés. Ce sont les médias américains qui les ont révélés.Quoi qu’il en soit, des experts de la question nord-coréenne estiment que Pyongyang aurait effectué cette action militaire de faible intensité seulement pour sonder les réactions de la Corée du Sud et des USA.