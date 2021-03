Sondage : 7 sud-Coréens sur 10 souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus

Photo : YONHAP News

La vaccination anti-COVID prend de l’ampleur, avec plus de 700 000 personnes ayant reçu une première dose.Dans ce contexte, un récent sondage nous apprend que les sud-Coréens y sont plutôt enclins. Une enquête qui a été réalisée par le ministère de la Santé et celui de la Culture.Concrètement, 67,8 % des répondants qui n’ont pas encore reçu leur première dose ont déclaré souhaiter se faire vacciner. Plus de neuf personnes interrogées sur dix ont affirmé avoir bien respecté les mesures barrières même après leur injection.A la question de savoir s’ils ont l’intention de recommander la vaccination aux autres, plus de huit sud-Coréens sur 10 (84,4 %) ont répondu par la positive.S’agissant des raisons pour lesquelles ils hésitent à se faire inoculer, ils sont 85,8 % à avoir parlé des éventuels effets secondaires. 67,1 % doutent de l’efficacité des vaccins et 35,8 % évoquent le fait qu’ils ne peuvent pas choisir la marque de leur sérum.Le sondage a été mené les 17 et 18 mars auprès d’un échantillon de 1 000 adultes à travers le pays.