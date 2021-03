Billboard Hot 100 : Rosé occupe la 70e place

Photo : YONHAP News

Rosé, une chanteuse membre du girls band Blackpink, s’est hissée au 70e rang du classement Billboard Hot 100 avec son titre « On The Ground ». Un nouvel exploit pour une chanteuse sud-coréenne en solo. La première qui a figuré dans cette liste était CL du groupe 2NE1, classée 94e avec « Lifted ».Le titre extrait du premier album de Rosé, « R », a également pris la tête du Billboard Global 200 et du Billboard Global Excl. U.S. C’est la première fois qu’une musicienne du pays du Matin clair parvient à dominer ces deux palmarès en même temps. La première liste couvre quelque 200 régions dans le monde tandis que la seconde exclut les Etats-Unis. Son autre chanson, « GONE », y a occupé les 29e et 17e places respectivement.Selon Billboard, « On the Ground » a enregistré 92,1 millions d’écoutes et 29 000 ventes aux quatre coins du monde. Par ailleurs, ce titre s’est également positionné au 43e rang du Single Top 100 dans le classement britannique Official Chart. Jusqu’à présent, aucune chanteuse en solo sud-coréenne n’y avait figuré.