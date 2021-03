Le fléchissement du taux de natalité se poursuit

Photo : YONHAP News

Le taux de natalité continue de baisser en Corée du Sud. Les chiffres sont alarmants.D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), celui-ci a recensé en janvier seulement 25 003 naissances : -6,3 % en un an. Il s’agit du plus bas niveau pour un premier mois de l’année, depuis que Séoul a entrepris de collecter les données mensuelles en 1981.Conséquence logique, le taux de natalité pour 1 000 habitants est tombé à 5,7. Le chiffre n’a jamais été inférieur à six depuis l’an 2000 pour un mois de janvier.Toujours en janvier dernier, 27 181 personnes sont décédées, soit un recul de 4,3 % en glissement annuel. Le solde naturel mensuel, c'est-à-dire la différence entre le nombre des naissances et des décès, reste alors négatif pour le 15e mois de suite.En ce qui concerne le nombre de mariages, un total de 16 280 unions ont été célébrées en janvier, ce qui représente une régression de 17,9 % par rapport à il y a un an. Quant aux chiffres des divorces, 8 377 couples se sont séparés : -5,2 % en glissement annuel.