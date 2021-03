Keri : le PIB par tête en Corée du Sud mettra 11 ans à passer de 30 000 à 40 000 dollars

Photo : Getty Images Bank

Le PIB par habitant de la Corée du Sud s’est élevé pour la première fois à 30 000 dollars en 2017. Il faudra attendre encore jusqu’en 2028 pour qu’il atteigne 40 000 dollars. Telle est l’estimation avancée par l'Institut coréen de recherche économique (Keri) sur la base des données publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque de Corée (BOK).Autrement dit, pour le pays du Matin clair, cette étape prendra un total de 11 ans, contre une moyenne de six ans pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l’Allemagne et la France.Toujours selon l'institut, sur cette période, ces cinq nations ont aussi affiché une meilleure performance dans divers domaines. Par exemple, leur productivité horaire du travail s’est établie à 51,5 dollars en moyenne, tandis que le chiffre n’a été que de 39,4 dollars pour la Corée du Sud entre 2017 et 2019.Même constat pour le taux d’emploi, avec 68,7 % contre 66,7 %. Quant à la part de la population en âge de travailler dans la population totale, elle s’est située à 66,9 % en moyenne pour les cinq pays, contre 72,4 % pour la Corée du Sud. Il est cependant bien possible que cette dernière enregistre un ratio inférieur à celui des premiers, en raison de l’accélération de la baisse de la natalité et du vieillissement de la population.