Photo : YONHAP News

Le mercure est bien au-dessus des normales de saison, ce mercredi, avec 16°C à Séoul, 18°C à Gwangju et 20°C à Busan. C'est quatre à huit degrés de plus que la moyenne.Le risque d'incendie de forêt reste élevé dans le nord-est du pays, avec un air très sec et de fortes bourrasques de vent.Du côté du ciel, il est relativement dégagé sur l'ensemble du territoire. Les quelques nuages devraient se dissiper dans la nuit.