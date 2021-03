La Corée du Nord tire deux projectiles non identifiés

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui deux projectiles non identifiés en direction de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule de l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Celui-ci a aussitôt commencé à analyser leur nature et leur portée. La possibilité de missiles balistiques est évoquée.A ce propos, la télévision nippone NHK et l’agence de presse britannique Reuters ont relayé l’information communiquée par la Garde côtière du Japon, qui a annoncé ce matin vers 7h09 que des « engins susceptibles d’être des missiles balistiques avaient été lancés depuis le pays communiste ».Si tel est le cas, il s’agit du premier tir du genre depuis un an. Pyongyang avait déclaré avoir testé le 29 mars 2020 des lance-roquettes multiples de très grande taille depuis la ville côtière de Wonsan, dans l’est du pays. Sachez que le tir d’un missile balistique constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, quelle que soit sa portée.