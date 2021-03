Le patrimoine d’un haut fonctionnaire s’élève en moyenne à plus d’un million d’euros

Photo : YONHAP News

Le patrimoine moyen des hauts fonctionnaires sud-coréens atteint 1,41 milliard de wons, soit environ 1,05 million d’euros. C’est ce qu’on apprend d’un rapport annuel en la matière publié aujourd’hui par le gouvernement, portant sur 1 885 cadres du gouvernement central et des institutions publiques. Sur dix d’entre eux, huit ont vu leurs avoirs progresser en moyenne de 130 millions de wons, l’équivalent de 97 000 euros, en un an.Le président de la République Moon Jae-in a déclaré un patrimoine de 2,07 millions de wons (1,5 million d’euros), en hausse de 120 millions de wons (89 000 euros).Côté Assemblée nationale, il a été dévoilé que les 298 députés possédaient en moyenne un patrimoine équivalent à 2,84 milliards de wons (2,1 millions d’euros). Et 49 d’entre eux sont propriétaires de plus de deux logements.Le parlementaire le plus riche est l'indépendant Jeon Bong-min, ancien PDG d’une compagnie de construction, dont les avoirs s’élèvent à 91,42 milliards de wons (68,1 millions d’euros). La plus modeste est une députée du Minjoo, le parti au pouvoir, Jin Sun-mee, avec une dette de 1,02 milliard de wons, soit 767 000 euros.