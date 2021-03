Inauguration de l’année croisée Corée du Sud-Russie

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatique, la Corée du Sud et la Russie ont organisé hier soir à Séoul la cérémonie de lancement de l’année croisée Corée du Sud-Russie. Les deux pays ont normalisé leurs relations le 30 septembre 1990. Mais à cause de la propagation du COVID-19, ils étaient convenus de repousser d’un an la tenue d’une série d’événements culturels commémoratifs.Les chefs de la diplomatie des deux nations ont présidé cette cérémonie. Dans son discours d’inauguration, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong a souligné que les deux Etats avaient parcouru ensemble l’itinéraire menant à une paix permanente dans la péninsule coréenne en tant que « partenaires de coopération stratégique ». Et d’ajouter que Séoul poursuivrait ses efforts pour l’avancement du processus de paix dans la région.De son côté, son homologue russe Sergey Lavrov, actuellement en visite dans le pays du Matin clair, s’est félicité que Séoul et Moscou maintiennent des liens d’amitié certains fondés sur des intérêts communs, et qu’ils aient pour caractéristiques un haut niveau de compréhension et de confiance mutuelles.