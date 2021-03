Elections locales partielles : coup d’envoi de la campagne officielle

Photo : YONHAP News

La campagne pour les élections locales partielles du 7 avril a officiellement débuté aujourd’hui. Il s’agit de désigner les maires et conseillers municipaux dans un total de 21 circonscriptions à travers le pays. Tous les candidats ont donc 13 jours pour faire campagne.Les regards sont tournés en particulier vers ceux en lice pour la mairie de Séoul et de Busan, les deux premières villes de Corée du Sud.Dans la gigantesque capitale, une dizaine de candidats s’affrontent. Seuls deux d’entre eux sont en mesure de l’emporter, selon les sondages qui affluent en amont du scrutin. Il s’agit de Park Young-sun du Minjoo et d’Oh Se-hoon du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), qui représentent respectivement le camp du pouvoir de centre-gauche et l’opposition conservatrice.Ils ont tous deux entamé aujourd’hui le tour de Séoul. Dès les premières heures de ce jeudi, Park a prêté main forte aux employés d’une supérette. Un geste symbolique visant à conquérir le cœur des microentrepreneurs et des jeunes électeurs touchés de plein fouet par la crise sanitaire du COVID-19. Cette ancienne ministre des PME et des Startups envisage de multiplier ses contacts avec les citoyens.Pendant ce temps, son rival de poids a aidé à désinfecter les trains dans un dépôt de locomotives de métro. Oh, qui brigue un troisième mandat de maire de Séoul, a annoncé qu’il s’efforcerait de mieux faire connaître ses promesses de campagne pour tenter de convaincre les électeurs.