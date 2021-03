COVID-19 : plus de 730 000 sud-Coréens se sont fait injecter une première dose de vaccin

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, 430 patients supplémentaires affectés par le COVID-19 ont été recensés : 419 contaminations locales et 11 importées. 111 malades se trouvent dans un état critique et deux nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le nombre total de victimes à 1 709. Ainsi, le nombre cumulé de cas confirmés en Corée du Sud depuis le début de l’épidémie a dépassé la barre des 100 000 en s’établissant à 100 276.Côté vaccination, quelque 28 000 nouveaux individus se sont fait injecter la première dose du sérum ces dernières 24 heures, pour un total de 733 000 personnes. Ce chiffre représente 1,4 % de la population. Et 1 100 se sont fait inoculer la deuxième dose, portant le nombre total à environ 2 600.De leur côté, les autorités sanitaires ont déploré que le nombre quotidien de nouveaux cas demeure entre 300 et 500 pendant plus de six semaines. Dans la foulée, elles ont appelé les citoyens à se soumettre à un test de dépistage au moindre symptôme lié à la pandémie. Dans ce contexte, le gouvernement annoncera, demain, le niveau de distanciation sociale à appliquer à partir de la semaine prochaine.