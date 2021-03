L’endettement privé représente 2,16 fois le PIB sud-coréen, un record

Photo : KBS News

Sur fond de propagation du COVID-19, la dette du secteur privé en Corée du Sud, c’est-à-dire celle des ménages et des entreprises, représentait fin 2020 plus de deux fois le produit intérieur brut (PIB) du pays.D’après les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le rapport entre le PIB et le crédit privé était de 215,5 % à la fin de l’année dernière. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis l’élaboration de ces statistiques en 1975. Et l’ampleur de l’augmentation annuelle était également la plus élevée, avec 18,4 %.Par acteur économique, l’endettement des ménages a grimpé de 7,9 % en un an en totalisant 1 726 100 milliards de wons, soit environ 1 287 milliards d’euros, et le rapport entre les revenus disponibles et la dette était de 175,5 %, une progression de 13,2 points par rapport à fin 2019.La dette des entreprises a, de son côté, progressé de 10,1 % en s’établissant à 2 153 500 milliards de wons, l’équivalent de 1 606 milliards d’euros.La BOK a attribué cette tendance à l’augmentation rapide des prêts immobiliers et de ceux contractés pour les placements en bourse, ainsi que la demande de prêts anticipés avant le renforcement des critères d’octroi des crédits.