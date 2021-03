Elections partielles : le gouvernement veut assurer la sécurité sanitaire pour les électeurs

Photo : YONHAP News

A 13 jours des élections partielles pour élire entre autres les maires de Séoul et de Busan, le gouvernement a affiché sa ferme volonté de mettre en place les mesures préventives adéquates afin d’assurer la sécurité des électeurs.Dans un communiqué conjoint publié aujourd’hui par les ministres concernés, l’exécutif a appelé les citoyens et les camps des candidats à respecter les dispositifs sanitaires et les gestes barrières le jour du scrutin.Sur le terrain, les patients affectés par le coronavirus pourront voter par correspondance ou dans les bureaux de vote installés dans les centres de soins accueillant les asymptomatiques ou les malades présentant des symptômes bénins. Quant aux auto-confinés, ils pourront sortir pour se rendre au bureau de vote à condition qu’ils aient exprimé, au préalable, leur volonté de voter. Mais ils pourront le faire seulement après 20h, une fois que les électeurs non affectés et non confinés auront tous voté.Par ailleurs, l’administration a également manifesté sa détermination de réagir sévèrement à tout acte illicite violant la loi électorale, tels que l’offre ou la réception de pots-de-vin ou la diffusion de fausses nouvelles.