85 % de la population jugent exacerbé le conflit entre les camps conservateur et progressiste

Photo : YONHAP News

Plus de huit sud-Coréens sur dix jugent le conflit entre les conservateurs et les progressistes « exacerbé ».D’après un rapport intitulé « Indices sociales de la Corée du Sud en 2020 » publié aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), 85,4 % des sondés ont donné une réponse en ce sens, soit une progression de 0,3 point par rapport à l’année précédente.Ce chiffre est le plus élevé parmi les différents facteurs de conflit social énumérés dans cette enquête. Vient ensuite le conflit entre les pauvres, les classes moyennes et les riches avec 82,7 % de réponses affirmatives, en hausse de 2,6 points, et celui entre employés et employeurs avec 74,2 %, en baisse de 2,4 points.Vis-à-vis des minorités, 69,4 % ont exprimé leur refus de fréquenter des individus dont le casier judiciaire est chargé, et 57 % ont donné la même réponse à l’égard des homosexuels. Plus ils sont jeunes et plus leur niveau d’éducation est élevé, plus les sondés se sont montrés favorables à leur endroit.