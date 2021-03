Pyongyang tire 2 missiles de courte portée vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Quatre jours après ses premiers missiles de l’ère Biden, la Corée du Nord a tiré ce matin deux nouveaux projectiles de courte portée, l’un à 7h06 et l’autre à 7h25. Ils ont été lancés cette fois-ci depuis les environs de Hamju, dans la province de Hamgyong du Sud dans l’est du territoire, en direction de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Celui-ci a précisé que les engins auraient parcouru environ 450 km et atteint une altitude de 60 km. Leur nature exacte n’est pas encore connue. Les services de renseignement sud-coréen et américain procèdent à une analyse commune pour la déterminer.A propos de la possibilité de missiles balistiques, dont les tests constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, le ministère sud-coréen de la Défense a fait preuve de réserve. De fait, il a affirmé qu’il était encore prématuré de conclure en ce sens.Peu après les tirs, la Cheongwadae a convoqué une réunion d’urgence de son Conseil de sécurité nationale (NSC). Les participants ont exprimé leurs profondes préoccupations à l’égard du fait que ces lancements sont intervenus alors que l’administration de Joe Biden est en train de fixer les orientations de sa politique nord-coréenne. Et d’ajouter que Séoul travaillera en coopération avec les nations concernées, notamment les Etats-Unis, afin d’en savoir plus sur les intentions de Pyongyang.En 2019 et en 2020, le pays communiste a procédé à des essais de lance-roquettes multiples de 600 mm dans plusieurs villes de la côte est, dont Yonpo, Wonsan, Sondok et Hamju. Et lors d’un défilé militaire peu après la fin du 8e Congrès du Parti des travailleurs, en janvier dernier, il a exhibé un certain nombre de nouvelles armes devant être testées, dont des missiles balistiques.