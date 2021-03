Sergey Lavrov : les pays voisins de la péninsule doivent renoncer à la rivalité en matière d’armement

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite en Corée du Sud, le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que Moscou et Séoul maintenaient leur position selon laquelle le processus de négociation entre tous les pays concernés doit reprendre au plus vite afin de résoudre l’ensemble des enjeux de la péninsule et de la région.Sergueï Lavrov en a fait part à l’issue de son entretien, aujourd’hui à Séoul, avec son homologue sud-coréen Chung Eui-yong. Il a également souligné l’importance des efforts visant à maintenir la paix et la stabilité en Asie du Nord-est, y compris l’abandon de la rivalité en matière d’armement et d'activités militaires entre les Etats de la région.Le chef de la diplomatie russe aurait indirectement pointé du doigt le lancement de deux projectiles à courte portée, effectué aujourd’hui par la Corée du Nord, et les efforts de la Corée du Sud et des Etats-Unis destinés à augmenter leurs capacités militaires.De son côté, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé sa profonde préoccupation quant aux derniers tirs nord-coréens. Dans la foulée, il a expliqué avoir demandé à son interlocuteur de continuer à partager les efforts de Séoul visant à dénucléariser la péninsule, comme convenu lors du sommet intercoréen tenu en septembre 2018 à Pyongyang.Enfin, sur un éventuel déplacement du président russe Vladimir Poutine au pays du Matin clair, Chung a expliqué que les deux côtés étaient convenus de faire en sorte de le concrétiser dès que la situation du COVID-19 sera stabilisée.