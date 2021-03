Photo : YONHAP News

La saison des cerisiers 2021 a débuté 17 jours plus vite que la moyenne, et trois jours plus tôt que l’an dernier à Séoul.D’après l’Agence météorologique de Corée (KMA), plus de trois fleurs d’une branche du cerisier de référence situé dans l’arrondissement de Jongro ont éclos hier. Cette précocité s’expliquerait, d’après la KMA, par la moyenne des températures en février et en mars plus élevée que les années précédentes, ainsi qu’une durée d’ensoleillement plus longue.Cependant, la zone des cerisiers la plus réputée de la capitale, située à Yeouido, n’est pas encore fleurie.La KMA offre des informations sur la floraison des cerisiers à travers tout le pays sur son site web : www.weather.go.kr.