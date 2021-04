Maison blanche : Joe Biden n’a pas l’intention de rencontrer Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis n’entend pas rencontrer le dirigeant nord-coréen. C’est sa porte-parole qui a tenu ces propos hier lors d’un point de presse.Interrogée sur la question de savoir si l’approche diplomatique de Joe Biden à l’égard de Pyongyang comprend aussi une entrevue avec Kim Jong-un, Jen Psaki a répondu croire qu’elle serait considérablement différente et que ce n’était pas son intention.Elle a ainsi reconfirmé qu’avec la Corée du Nord, Biden ne marcherait pas dans les pas de son prédécesseur républicain, qui, lui, avait préféré négocier en personne avec l’homme fort de Pyongyang. Pour cela, Donald Trump a rencontré celui-ci à trois reprises.L’administration Biden doit achever bientôt sa politique nord-coréenne. Avant cela, son conseiller à la sécurité nationale et ses homologues sud-coréen et japonais se retrouveront ensemble cette semaine à Washington pour leurs dernières concertations.Par ailleurs, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a annoncé, lors d’un point de presse hier, que les tirs de missiles balistiques effectués le 25 mars par Pyongyang constituaient bien une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et d’ajouter qu’un tel acte n’affectera cependant pas la coopération entre les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés asiatiques, à savoir la Corée du Sud et le Japon.