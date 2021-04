Moon Jae-in et les dirigeants d’une vingtaine de pays appellent à un traité international sur les pandémies

Photo : YONHAP News

Les chefs d’Etat ou de gouvernement d’une vingtaine de pays, dont le président sud-coréen Moon Jae-in, ainsi que le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont publié aujourd’hui une tribune conjointe dans de nombreux quotidiens étrangers.Ils y soulignent la nécessité de renforcer le système sanitaire international et de préparer un nouveau traité international sur la préparation et la riposte aux pandémies.Les signataires affirment en même temps que « la vaccination est un bien public mondial et qu’il faudra être en mesure de développer, de fabriquer et de déployer des vaccins dans les plus brefs délais ».Selon eux, l’enjeu principal du traité consistera à « renforcer la résilience face aux futures pandémies et à consolider la coopération internationale pour améliorer les systèmes d'alerte, la mise en commun des informations, la recherche, ainsi que la production et la distribution des vaccins, médicaments, produits de diagnostic et équipements de protection ».Les dirigeants politiques prévoient aussi que ce traité « devrait conduire à une plus grande responsabilisation mutuelle et favoriser la transparence et la coopération au sein du système international ». Et de souligner que « le COVID-19 nous a rappelé brutalement et dans la douleur que nul n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas et que notre solidarité deviendra un héritage pouvant protéger les prochaines générations et minimiser les impacts socio-économiques des futures pandémies ».