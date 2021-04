Chung Eui-yong appelle au soutien de la communauté internationale pour la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a fait appel au soutien de la communauté internationale pour le processus de paix dans la péninsule coréenne. Ce propos a été tenu hier après-midi dans un discours donné lors de la cérémonie du 3e anniversaire de l’initiative Action pour le maintien de la paix (A4P).Selon Chung Eui-yong, beaucoup de progrès ont été réalisés pour le dégel des tensions, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour installer la paix permanente dans la péninsule. Le gouvernement sud-coréen déploiera tous ses efforts pour cet objectif, et l’appui de la société internationale est également essentiel.Le chef de la diplomatie a affirmé que la Corée du Sud était un exemple qui prouve l’importance des opérations de maintien de la paix (OMP) des Nations unies en ce qu’elle a restauré la paix avec son aide après avoir été ravagée par la guerre. Il a fait part de la volonté de Séoul de contribuer au renforcement des OMP, en précisant que l’inclusivité, la paix durable et la réaction aux nouveaux défis devaient être leurs trois pivots dans un environnement en mutation.Chung a également présenté à cette occasion la 4e conférence ministérielle de l'Onu sur le maintien de la paix, qui se tiendra en décembre prochain à Séoul, et incité à la participation des pays en vue de réunir la volonté politique pour le développement des OMP.