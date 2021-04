Mairie de Séoul : premier débat télévisé entre Park Young-sun et Oh Se-hoon

Photo : YONHAP News

A neuf jours des élections locales partielles du 7 avril, les deux principaux rivaux dans la course à la mairie de Séoul se sont affrontés hier soir lors d’un premier débat télévisé en direct, qui a donné lieu à un duel musclé.Durant 100 minutes, Park Young-sun du Minjoo, la majorité présidentielle, et Oh Se-hoon, du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, n’ont cessé de se couper la parole, conduisant le modérateur à les rappeler régulièrement à l'ordre.Les deux candidats se sont notamment opposés sur le soupçon lié à une parcelle de terrain que l’épouse d’Oh a reçue en héritage, ainsi que sur les circonstances qui ont conduit à l’organisation du prochain scrutin.Le terrain en question est situé dans une zone autrefois classée verte de Séoul où sont aménagés aujourd’hui d’immenses complexes de logements sociaux. Le postulant du PPP est soupçonné d’être intervenu dans sa déclassification lors de son premier mandat à l’Hôtel de ville de la capitale, de 2006 à 2010, pour faire verser une importante indemnité d’expropriation. L’intéressé a bien évidemment nié les allégations.Et la prochaine élection est organisée suite à la mort de l’édile défunt Park Won-soon, qui s’est suicidé en juillet 2020 après le dépôt d’une plainte pour harcèlement sexuel par sa secrétaire. Il était l’une des figures emblématiques du Minjoo.Les deux prétendants se sont aussi affrontés sur la politique immobilière de l’administration de Moon Jae-in, qui a fait flamber les prix des logements et qui suscite la colère des citoyens, notamment des jeunes. L’ancienne journaliste de télévision devenue femme politique a alors affirmé ne pas croire qu’il s’agisse d’une bonne politique et que si elle était élue, il y aurait du changement. Quant à son adversaire, il a dénoncé l’échec patent de la politique du président.Autre thème au centre du débat : la possibilité de tenir toutes les promesses de campagne et leur financement.Hier, un autre débat a également été organisé par la Commission électorale entre neuf des 10 autres candidats de petites formations et indépendants.