La loi interdisant l’envoi de tracts anti-Pyongyang entre en vigueur aujourd’hui

La loi interdisant la propagande anti-Corée du Nord est entrée en vigueur aujourd’hui. Le ministère sud-coréen de la Réunification compte l’appliquer de façon flexible et raisonnable.Selon sa porte-parole Lee Jong-joo, le ministère a communiqué avec des associations sud-coréennes et étrangères impliquées dans les droits de l’Homme dans le cadre de la préparation de cette législation, et a publié une directive liée à son interprétation afin de clarifier son champ d’application.Le nouveau texte interdit la diffusion de propagande anti-Pyongyang par haut-parleurs, l’affichage et la distribution de prospectus près de la zone démilitarisée (DMZ), le long du 38e parallèle. En cas d’infraction, les contrevenants sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans et d’une amende allant jusqu’à 30 millions de wons, soit 22 500 euros.Par ailleurs, sur la position du ministère nord-coréen des Affaires étrangères dénonçant la convocation d’une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies, Lee a indiqué qu’il était temps que les deux Corées et les Etats-Unis s’efforcent de poursuivre le dialogue, et que Séoul chercherait à gérer la situation de la péninsule de manière paisible et stable tout en restant attentif à l’attitude de Pyongyang.