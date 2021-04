Vaccins anti-COVID : les retards dans l’approvisionnement risquent de ralentir la campagne

Photo : YONHAP News

Les retards de livraison des vaccins anti-COVID risquent de perturber la campagne nationale de vaccination, qui a débuté fin février.A en croire l’équipe dédiée, le mécanisme international COVAX Facility prévoit d’expédier vers la Corée du Sud 432 000 doses du vaccin AstraZeneca, 129 000 doses de moins qu’initialement prévu. Cette cargaison devait à l’origine quitter les Pays-Bas le 31 mars, mais son départ a été repoussé à la troisième semaine d’avril. En cause, les retards de production du Serum Institute of India (SII), le principal contributeur au COVAX.Même incertitude pour la livraison des 1 411 000 doses supplémentaires du même vaccin, également fournies par le dispositif international. Si leur envoi est programmé en principe pour le 22 avril, il pourrait lui aussi être décalé.Indépendamment de cela, les dates de livraison des produits de laboratoires multinationaux avec lesquels Séoul a passé des contrats de précommande ne sont pas encore fixées. Ce que l’on sait pour le moment, c’est qu’AstraZeneca acheminera 7 millions de doses en mai et en juin, et Pfizer 1 million puis 1 750 000 doses respectivement le mois prochain et en mai.L’objectif du gouvernement sud-coréen est de vacciner 12 millions de personnes d’ici la fin juin et d’atteindre l’immunité collective au mois de novembre.