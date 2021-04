Photo : YONHAP News

L’unité anti-piraterie Cheonghae va escorter les navires sud-coréens en route vers l'Europe qui ont choisi de se détourner vers le cap de Bonne-Espérance au lieu d’attendre pour emprunter le canal de Suez. Selon le ministère de la Défense, la troupe sud-coréenne s’est déplacée hier après-midi au golfe d’Aden afin de procéder à sa mission.Le canal de Suez, une route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, est resté bloqué plusieurs jours à cause de l’échouement du porte-conteneurs géant Ever Given. Le cargo a été remis à flot hier mais il faut encore quelques jours avant que le trafic ne reprenne normalement.Trois vaisseaux du pays du Matin clair ont préféré faire un grand détour via l’Afrique pour atteindre l’Europe.