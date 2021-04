Le « Massacre en Corée » de Picasso sera exposé à Séoul en mai

Photo : YONHAP News

Le tableau de Pablo Picasso sur le thème de la guerre de Corée sera exposé pour la première fois en Corée du Sud. Selon l’organisateur Vichae Art Museum, « Massacre en Corée » sera présenté dans le cadre de l’exposition dédiée au 140e anniversaire de la naissance de l’artiste espagnol, qui se déroulera du 1er mai au 29 août au musée d’art Hangaram, situé au sein du Centre d'arts de Séoul.Intitulé « Into the Myth », cet événement permettra de découvrir 110 œuvres créées tout au long de la vie du peintre et détenues par le Musée national Picasso-Paris.« Massacre en Corée » figure parmi les trois chefs d’œuvres de cet artiste cubiste qui dénoncent l’horreur de la guerre, avec « Guernica » et « Le Charnier ». Il représente des femmes et des enfants nus faisant face à un peloton de soldats. D’après le Musée Picasso-Paris, ce tableau n’est pas inspiré par un événement spécifique du conflit fratricide. Le peintre a affirmé qu’il ne pensait qu’à la cruauté et non pas aux uniformes militaires des pays lorsqu’il décrivait la guerre.Cette œuvre n’avait jamais été présentée au pays du Matin clair en raison de la loi de sécurité nationale contre l’idéologie communiste, Picasso ayant adhéré au parti communiste, ainsi que de questions budgétaires.