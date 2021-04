COVID-19 : un rebond redouté après Pâques et les élections du 7 avril

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 447 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires ont été recensés. Ce qui porte respectivement à 102 582 et 1 729 le total cumulé des infections et des individus qui ont succombé à la pandémie.La courbe des contagions ne s’inverse toujours pas. L’heure n’est donc pas au relâchement. Pourtant, avec le redoux printanier, les voyages et les rassemblements se multiplient. La fête de Pâques et les municipales partielles approchent également. De quoi inquiéter les autorités sanitaires.Le Premier ministre Chung Sye-kyun a lui aussi exprimé sa préoccupation. Selon le « chef d’orchestre » de la gestion de la crise, le risque de propagation du virus s’accroît. Il a alors souligné une fois de plus que la participation spontanée des citoyens était absolue pour lutter contre l’épidémie de manière durable et qu’elle permettrait aussi de maximiser l’effet de la vaccination anti-COVID.Jusqu’à hier, un total de 822 000 sud-Coréens se sont fait inoculer.