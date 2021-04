Moon Jae-in : l’économie nationale se rétablit rapidement

Photo : YONHAP News

Le président de la République a affirmé que l’économie nationale se rétablissait rapidement et fortement, soulignant que plusieurs institutions internationales avaient révisé à la hausse leurs prévisions de croissance sud-coréenne. Et d’ajouter que les exportations, les investissements et l’indicateur du moral des consommateurs retrouvent eux aussi leur niveau d’avant-crise sanitaire. Moon Jae-in a fait ces remarques aujourd’hui lors du conseil des ministres hebdomadaire.Le chef de l’Etat a alors annoncé que son gouvernement ferait de son mieux, sur cette lancée, pour avancer au maximum le calendrier pour la reprise économique et pour prendre les devants pour un rétablissement inclusif visant à minimiser les inégalités.Selon le locataire de la Maison bleue, le nouvel additif au budget élaboré pour accorder une quatrième aide d’urgence, notamment aux microentrepreneurs lourdement touchés par les restrictions sanitaires, aidera à un tel rétablissement. Il a d’emblée demandé à ses ministres d’accélérer les versements de ce soutien financier.Moon est aussi revenu sur le décret abaissant le plafond du taux d'intérêt légal à 20 %, un décret entériné aujourd’hui en conseil des ministres. Selon le président, ce sera un soulagement pour plus de deux millions de personnes qui ont emprunté de l’argent à un taux très élevé.