Plus d’un adulte trentenaire sur deux vit toujours chez ses parents

Photo : YONHAP News

C’est un phénomène de masse. Plus d’un trentenaire non marié sur deux (54,8 %) est toujours hébergé chez ses parents en Corée du Sud. C’est ce que montre le dernier numéro d’une revue publiée par l’Institut national des statistiques (Kostat). Celui-ci a analysé les données sur la population non-mariée de 20 à 44 ans.Dans le détail, ils sont 57,4 % chez les 30-34 ans et 50,3 % chez les 35-39 ans. Avec 44,1 %, ils sont un peu moins nombreux dans la tranche d’âge de 40-44 ans. 42,1 % de ces « Tanguy » n’ont pas d’emploi.Un responsable de l’institut explique cette cohabitation parents-enfants notamment par les difficultés rencontrées par les jeunes sur le marché du travail et la flambée des prix des logements. En outre, la notion de mariage évolue. De plus en plus nombreux sont les jeunes qui considèrent que le mariage n’est plus une nécessité, mais un choix.A ce propos justement, on a appris que les femmes étaient moins enclines à l’union que les hommes. Les chiffres ne mentent pas. D’après une étude menée par le Kostat en 2018, par exemple chez les femmes célibataires de 30 à 44 ans, elles sont 61,6 % à affirmer que le mariage n’est pas obligatoire, contre 45,9 % chez les hommes.