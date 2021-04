Photo : YONHAP News

Le nuage de sable jaune qui a traversé une grande partie du pays s'est dirigé vers le sud de la péninsule, plus précisément sur les provinces de Jeolla et l'île de Jeju, où les indices de pollution aux particules fines sont au plus haut.Dans la région métropolitaine, la situation est redevenue quasi normale, avec un ciel bleu mais un air toujours relativement pollué.Côté températures, Météo-Corée relevait 17°C cet après-midi à Séoul, 18°C à Yeosu, le long de la mer du Sud, et 19°C à Daejeon, dans le centre du pays.