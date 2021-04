Les lycéens japonais vont apprendre que les îlots Dokdo appartiennent au Japon

Photo : YONHAP News

Le ministère japonais de l'Education a annoncé, cet après-midi, les résultats de son examen des manuels scolaires que les lycéens vont utiliser à partir de l’année prochaine. D’après l’agence de presse Kyodo News, dans ces livres d’histoire et de géographie qui viennent d’être approuvés, les îlots Dokdo et l’archipel Diaoyu sont décrits, comme c’était le cas jusqu’à présent, comme faisant partie du territoire nippon.Dokdo, rappelons-le, est un ensemble de petites îles situé en mer de l’Est qui appartient historiquement et juridiquement à la Corée du Sud, mais revendiqué sans cesse par le Japon, qui l’appelle Takeshima. Quant à Diaoyu, ou Senkaku en japonais, il s’agit de cinq îles volcaniques disputées entre Tokyo, Pékin et Taïwan.En mars 2018, le gouvernement japonais avait annoncé des directives pour que Dokdo soit enseigné à partir de 2022 comme une région du pays du Soleil levant. Un an plus tôt, près de sept manuels sur 10 de l’archipel incluaient déjà l’affirmation selon laquelle Takehisma fait partie du territoire nippon et que la Corée du Sud l’occupe illégalement.Seraient également incluses dans les livres approuvés aujourd’hui de fausses informations concernant les anciennes femmes de réconfort, ces esclaves sexuelles de l’armée impériale nippone durant la guerre.Cette mesure risque de détériorer davantage les relations bilatérales.