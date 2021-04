Le département d’Etat américain déplore les violations des droits humains en Corée du Nord

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain a dévoilé hier son rapport annuel sur la situation des droits humains par pays pour 2020.Dans ce document, il a une nouvelle fois exprimé son inquiétude à l’égard de la situation en Corée du Nord, en la qualifiant d’« horrible » et de « pire au monde ». Et d’ajouter que l’administration Biden devrait axer sa politique nord-coréenne sur les droits de l’Homme et faire en sorte que le régime de Kim Jong-un prenne la responsabilité pour ses violations systématiques.Le rapport en question fait état notamment de l’existence de camps de prisonniers politiques, de l’emprisonnement injustifié et de la torture.Interrogé par ailleurs sur la loi sud-coréenne interdisant l’envoi vers le Nord de ballons portant des messages hostiles au régime de Pyongyang, une législation qui est entrée en vigueur hier, le ministère américain s’est borné à affirmer que l’élargissement de l’envoi d’informations provenant de l'extérieur vers le royaume ermite était l’une des priorités de Washington. Une position qui n’est pas différente de celle adoptée par l’administration Trump.En décembre dernier, celle-ci avait annoncé que les Etats-Unis poursuivraient leurs efforts pour fournir aux habitants nord-coréens des informations libres, de concert avec les autres pays et les ONG.