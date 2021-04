Tir de missiles nord-coréens : le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit à huis clos

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité de l’Onu s’est réuni hier en visioconférence pour discuter des missiles balistiques tirés jeudi dernier par la Corée du Nord. Si ses membres ont exprimé leur préoccupation à l’égard de ces lancements, ils n’ont pas publié de déclaration ni de communiqué.La réunion avait été demandée par cinq d’entre eux : le Royaume-Uni, la France, la Norvège, l’Estonie et l’Irlande.Avant même sa tenue, Pyongyang y a réagi violemment. Dans un communiqué relayé lundi par la KCNA, son agence de presse officielle, le directeur général des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères Jo Chol-su a accusé les cinq Etats d’« utiliser les Nations unies en vue de réaliser un but insidieux dans l’intention de miner la souveraineté nationale de pays indépendants et d’entraver leur développement ».