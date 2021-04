CSIS : des signes d'activité sur le site nucléaire de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Les installations du complexe nucléaire de Yongbyon en Corée du Nord auraient repris leurs activités. C’est ce qu’a avancé Beyond Parallel, un site spécialisé sur la Corée du Nord géré par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), reposant sur l’analyse d’une image satellite commerciale prise hier.Sur le cliché, on voit de la vapeur ou une fumée s’échapper de deux bâtiments de la centrale thermique liés au laboratoire de radiochimie où a lieu le retraitement des barres de combustible nucléaire usé. Toujours selon le site, cette émission n’est pas constatée souvent et ne signifie pas que l’opération de retraitement a été relancée, mais que la structure est occupée et chauffée.D’autres photos montrent le stockage de la centrale thermique rempli au cours des deux dernières semaines, ce qui pourrait être un signe de la préparation d’un nouveau retraitement.Or, le site du CSIS a affirmé qu’aucun changement significatif n’avait été noté concernant le réacteur expérimental à eau légère, le réacteur de 5 MW, l’usine de centrifugation ou le stockage à ciel ouvert près du chemin de fer.Des travaux de construction et des déplacements de véhicules et d’individus ont bien été observés, mais à un niveau similaire aux autres années.