Chung Eui-yong s’envole vendredi pour Xiamen pour un entretien avec Wang Yi

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères se rendra vendredi à Xiamen, une ville de la province du Fujian dans le sud-est de la Chine, pour une visite de travail de 24 heures.Chung Eui-yong s’y entretiendra avec son homologue chinois Wang Yi. Avec au cœur des discussions : les relations entre leurs pays, la situation dans la péninsule et dans la région, les dossiers internationaux ou encore le voyage à Séoul du président chinois, programmé à l’origine l’an dernier, mais repoussé en raison de la situation épidémique.Les deux hommes devront aussi échanger sur les récents tirs de missiles nord-coréens et l’approche à l’égard de Pyongyang que l’administration Biden est en train de revoir en ce moment, ainsi que sur le rôle de Pékin dans le processus de paix dans la péninsule. Ils se sont parlé au téléphone en février.C’est la première fois depuis novembre 2017 qu’un chef de la diplomatie sud-coréenne fait un déplacement dans l’empire du Milieu. Quant au ministre Wang Yi, il était venu à Séoul il y a quatre mois. Il a alors rencontré Kang Kyung-wha, la prédécesseure de Chung.Après son entrée en fonction le mois dernier, celui-ci a reçu à Séoul le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken le 17 mars et son homologue russe Sergueï Lavrov huit jours plus tard.