Dokdo : Séoul proteste contre les nouveaux manuels scolaires japonais

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s’est élevé contre les manuels scolaires révisés du Japon, qui prétendent que les îlots Dokdo appartiennent au territoire japonais. Le directeur général des affaires de l’Asie et du Pacifique, Lee Sang-ryol, a convoqué hier le chef de mission adjoint à l'ambassade du Japon à Séoul, Hirohisa Soma, pour exprimer sa protestation.Le ministère nippon de l’Education a approuvé hier, dans un conseil d’examen, 296 manuels destinés aux lycéens. La plupart des livres d’études sociales indiquent que la souveraineté de Dokdo revient à Tokyo, qui l'appelle Takeshima. Ces nouvelles éditions seront utilisées dès l’an prochain auprès des élèves de première année.Qui plus est, les manuels nouvellement agréés sont nombreux à décrire vaguement la mobilisation forcée et la violation des droits de l’Homme subies par les « femmes de réconfort », ces victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée japonaise pendant la Seconde guerre mondiale.Par ailleurs, un livre d’histoire pour les collégiens s’appuie sur une théorie erronée selon laquelle l’ancien Japon a dominé le sud de la péninsule coréenne. Il a été rédigé par un membre d’une association d’extrême-droite.Dans un communiqué, le ministère sud-coréen s’est insurgé contre le Japon qui a agréé les manuels qui décrivent l’histoire en fonction de sa vision falsifiée et a appelé à leur révision immédiate. Il a souhaité que le gouvernement japonais se montre plus responsable pour l’éducation des enfants, d’autant que les relations entre Séoul et Tokyo reposent sur une perception historique juste des nouvelles générations.