Le gouvernement envisage d’introduire une « allocation bébé » et une indemnité maladie

Photo : KBS News

Le gouvernement vient d'entamer l’élaboration du budget de l’Etat pour 2022, la dernière année du quinquennat de Moon Jae-in. Pour l’année prochaine aussi, il entend maintenir son cap afin d’établir un budget expansionniste.Il est donc fort probable que son montant dépasse les 600 000 milliards de wons, l’équivalent de 450 milliards d’euros, contre 573 000 milliards de wons cette année, rallonges supplémentaires incluses.L’exécutif promet cependant qu’il n’y aura pas de hausse d’impôts. Il compte introduire en revanche une allocation familiale pour les bébés de 0 à 1 an afin de tenter de doper la natalité.De fait, la Corée du Sud fait face à un déclin inquiétant de son taux de naissances. Le nombre de nouveau-nés en janvier et en février derniers a dévissé de 9 % en glissement annuel. Si cette tendance se poursuit, il risque de tomber en dessous des 250 000 cette année. En 2020, moins de 300 000 bébés sont nés.A l’heure actuelle, c’est l’Etat qui prend en charge le coût total de la place en crèche des bébés de moins d’un an. Et il verse chaque mois 200 000 wons (150 euros) aux parents qui les gardent à la maison. Si l’allocation bébé est créée en 2022, ce montant serait revalorisé à 300 000 wons.L’administration de Moon Jae-in envisage dans le même temps de mettre en place une indemnité pour arrêt maladie pour les salariés l’an prochain. Il s’agira pour le moment d’un pilote avant de mener le projet à plus grande échelle.